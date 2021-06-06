موعد مباراة سوريا وغوام فى تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة (الجولة التاسعة) (صور:twitter)

تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة سوريا وغوام فى تصفيات كأس العالم 2022، وأمم آسيا 2023، والمقرر لها يوم غد الاثنين 7 يونيو 2021، لحساب الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الأولي.

يحتضن استاد نادي الشارقة فى الامارات مباراة منتخب سوريا ومنتخب غوام، والذي سيسعي من خلاله المنتخب السوري تحقيق الثلاث نقاط من أجل الابتعاد أكثر فى صدارة المجموعة.

حقق منتخب سوريا العلامة الكاملة حتي الآن فى مبارياته الـ 6 بالتصفيات المشتركة، حيث يحتل صدارة المجموعة الأولي برصيد 18 نقطة، بفارق 8 نقاط عن منتخب الصين (الوصيف)، وفى المركز الثالث يأتي منتخب الفلبين برصيد 7 نقاط، يليه منتخب جزر المالديف رابعاً برصيد 6 نقاط، ويتذيل منتخب غوام ترتيب المجموعة بدون نقاط.

وسيسعي المنتخب السوري بقيادة المدير الفني التونسي “نبيل معلول” فى مواصلة تقديم العروض القوية ومواصلة الانتصارات وتحقيق الثلاث نقاط أمام مضيفه المتواضع ومتزيل المجموعة منتخب غوام، وذلك لحسم تأهله بشكل رسمي والصعود للنهائيات القارية والمرحلة الأخيرة بالتصفيات المونديالية.

يذكران منتخب سوريا قد أكتسح منتخب غوام برباعية نظيفة فى مباراة الذهاب بالتصفيات المشتركة، والتي شهدت تألق اللاعب “عمر السومة” بتسجيله 3 أهداف (هاتريك)، بينما سجل الهدف الرابع اللاعب “محمود المواس”.

ويتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 فى الصين، والدور الثالث النهائي من تصفيات مونديال قطر 2022 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربع منتخبات تحل ثانية في المجموعات الثماني.

موعد مباراة سوريا وغوام فى تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية مباراة سوريا وغوام فى التصفيات المشتركة يوم غد الاثنين 6-6-2021، فى تمام الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، 14:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت دمشق، 18:00 بتوقيت الامارات.

تنقل مباراة سوريا وغوام فى تصفيات كأس العالم 2022 فى قطر، وأمم آسيا 2023 فى الصين، على قناة سوريا دراما، كما تنقل ايضاً على قناة الكأس (4).