الميركاتو الصيفي 2021 | عودة حارس توتنهام “هيلاريو جوميز” من الاعتزال - صور Reu

عاد حارس توتنهام الأسبق “هيلاريو جوميز” من الاعتزال بداية هذا الأسبوع، بعد 8 أشهر فقط من تعليق القفازات في نهاية عام 2020 بسبب فشله في إيجاد ناد جديد في الميركاتو الصيفي الماضي عندما انتهى عقده مع واتفورد الانجليزي.

وقرر هيلاريو جوميز العدول عن هذا القرار بهدف مساعدة فريق طفولته ديموكراتا البرازيلي الذي كان قد بدأ معه مسيرته الكروية في عام 1999 وظل بين صفوفه لمدة ثلاثة أعوام حتى رحل إلى العملاق “كروزيرو”.

وحقق هيلاريو جوميز إنجازات مميزة في حراسة مرمى نادي كروزيرو تسببت في نقله إلى الملاعب الأوروبية مع بي اس في ايندهوفن الهولندي عام 2004، وبعد أربعة مواسم ناجحة في بلاد الأراضي المنخفضة رفقة PSV رحل حارس منتخب البرازيل إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي ليمثله في 6 مواسم تخللها إعارة لمدة نصف موسم مع هوفنهايم الألماني عام 2013، وبعد سنة واحدة رحل بالمجان إلى واتفورد ليدافع عن شعاره لمدة 4 أعوام كحارس أساسي ثم عامين كحارس بديل، ليعتزل في صيف 2020.

لكن هيلاريو جوميز قرر التراجع عن الاعتزال النهائي الذي استمر لمدة 8 أشهر فقط، رغبة منه في رد الدين ومساعدة ديموكراتا على الصعود إلى دوري الأضواء والشهرة خلال العامين القادمين، حيث يتواجد الفريق المتأسس عام 1914 في المجموعة الثانية بدوري منطقة “مينيرو”.

وسبق لفريق ديموكراتا التابع لمدينة سيتي لاجواس بالقرب من بيلو هوريزونتي، التتويج بلقب دوري منطقة مينيرو في عام 1981، واحتل المركز الثاني في ثلاث مناسبات أعوام 1955 و1957 و1963.

وسينافس هيلاريو جوميز /40 عامًا/ مع نادي ديموكراتا في المجموعة الثانية ببطولة ميناس جيرايس التي ستبدأ في 3 يوليو المقبل، على أن تنتهي في 30 سبتمبر.

وقال هيلاريو جوميز “أنا سعيد للغاية لأنني قادر على ارتداء هذا القميص مرة أخرى، أنا ممتن للغاية لنادي ديموكراتا الذي بدأت معه مسيرتي الكروية”.