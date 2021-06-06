شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. المنتخب الأولمبي يواصل تدريباته بالعين السخنه وغريب يشكر اتحاد الكره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل المنتخب الأولمبي تدريباته على ملاعب وادي دجلة بالعين السخنة ضمن استعدادات الفريق لمباراتي جنوب إفريقيا ضمن برنامج الإعداد لاولمبياد طوكيو التي تنطلق يوليو المقبل.

وجاءت تدريبات اليوم على مرحلتين الأولى في الجيم للارتقاء بالجانب البدني ثم التدريب الثاني تخصصي حيث تم تقسيم اللاعبين الى مجموعتين، مدافعين ومهاجمين، مجموعة المدافعين حيث الرقابه والالتزام والمهاجمين علي استغلال كافة الفرص التي تسنح لهم ثم تقسيمة بين فريقين في منتصف الملعب وشهدت تنافسا ساخنا بين اللاعبين.

وأبدى الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب رضاه عن أداء اللاعبين في رابع أيام التدريبات، وأكد غريب سعيه لاستغلال مباراتي جنوب إفريقيا في منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين في المشاركة.

يؤدي الفريق مراته غدا على استاد السويس الذي يستضيف لقاء المنتخب الأولمبي وجنوب إفريقيا.

من جانبه وجه الكابتن شوقي غريب الشكر للمهندس أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكره وأعضاء اللجنة لدورهم البارز في إنجاح معسكر الفريق والاتفاق على مباراتي جنوب إفريقيا من أجل توفير إعداد قوي للمنتخب قبل إعلان القائمة النهائية والمحدد لها ٣٠ يونيو المقبل.