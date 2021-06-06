شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء يؤجل رحيل أروابارينا عن بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم مسؤولو نادي بيراميدز موقفهم من إقالة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد سوء النتائج في مسابقة الدوري الممتاز والتي كان أخرها الخسارة من سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولو نادي بيراميدز قرروا تأجيل حسم مصير المدرب الأرجنتيني لما بعد مواجهتي الرجاء المغربي في نصف نهائي الكونفيدرالية الافريقية، والمقرر لهما يومي 20 و 27 يونيو.

ورفضت إدارة النادي السماوي فكرة إقالة أروابارينا، بسبب ضيق الوقت، خاصة أن الفريق مقبل على مباراتي الرجاء، وتم الاستقرار على الإطاحة بالمدير الفني حال الخروج من بطولة الكونفيدرالية، والتي يسعى النادي للفوز بها لأول مرة في تاريخه.

يُذكر أن بيراميدز يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة جمعها من الفوز في 8 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وتعرض للهزيمة في 3 مباريات، أحرز لاعبوه 31 هدفًا وتلقت شباكه 23 غيرها، ولديه 4 مباريات مؤجلة.