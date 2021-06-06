شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجهز إمام عاشور وجابر لتعويض غياب ساسى المحتمل لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، خطة بديلة لتعويض الغياب المحتمل للدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب الوسط عن مباريات الفارس الأبيض المتبقية بمسابقة الدورى وكأس مصر.

وكشفت تقارير صحفية تونسية أن فرجانى ساسى توصل لاتفاق مع إدارة نادى الريان القطرى تمهيدا للانتقال لصفوفه بداية من الموسم الجديد، وينتهى عقد فرجانى ساسى مع الزمالك بنهاية الشهر الجارى، وحتى الآن لم يوقع اللاعب على العقد الجديد، وبالتالى يحق له الرحيل فور انتهاء الموسم، وقال موقع "footballtunisien" التونسى، إن فرجانى اتفق مع إدارة الريان القطرى وسوف يوقع العقود بعد انتهاء مباريات المنتخب التونسى الودية خلال المعسكر الذى يشارك فيه مع منتخب بلاده حاليًا.

كما زادت المخاوف بإمكانية عدم عودة فرجانى ساسى إلى القاهرة عقد انتهاء معسكر منتخب تونس، بعد الإصابة العضلية التى تعرض لها خلال مشاركته أمس، السبت، فى ودية منتخب الكونغو الديمقراطية، على ملعب "حمادى العقربى" فى رادس، ضمن الاستعداد لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

واتفق كارتيرون مع أفراد جهازه المعاون على تكثيف برنامج الإعداد البدنى والفنى لإمام عاشور فى الفترة الحالية، خاصة أنه سيكون البديل الأول، فى حال عدم عودة فرجانى ساسى، كما شدد على ضرورة تجهيز إسلام جابر حتى يصبح البديل لإمام عاشور فى حالة تعرضه لإصابة أو ايقاف.

وسبق لإمام عاشور وشارك بديلاً لفرجانى ساسى فى حالة غيابه، ونجح إمام فى تقديم مستوى مميز نال به ثقة المدير الفنى.