شكرا لقرائتكم خبر عن عواد وحامد والمثلوثي يؤدون تدريبات إضافية في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدى الثلاثي محمد عواد حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، وطارق حامد لاعب وسط الفريق، والتونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق، تدريبات إضافية، وذلك بعد انتهاء تدريب الفريق مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.
وخاض عواد تدريبات بدنية عقب المران، في حين أدى كل من طارق حامد والمثلوثي تدريبات بالكرة.
بينما أدى محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي وحازم إمام وأيمن حفني، رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي.
ويعاني إمام من إصابة في العضلة الضامة، في حين يعاني عبد الشافي من إصابة بشد في السمانة، بينما يؤدي شيكابالا وحفني التدريبات التأهيلية، وفقا للبرنامج الموضوع لهما من قِبَل الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.
فيما أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية قوية تحت إشراف الجهاز الفني للفريق، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، وذلك خلال تدريبات الفريق مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.
وقام الجهاز الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات لخوض التقسيمة في وسط الملعب، حيث تستمر المجموعة التي تفوز في الملعب ويتم استبدال المجموعة الخاسرة بالمجموعة الثالثة.
وقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتصعيد عدد من لاعبي قطاع الناشئين لتدريبات الفريق الأول لتعويض غياب اللاعبين الدوليين والمصابين.
وصعّد الجهاز الفني كلا من: رضا العميد ومحمد حسام بيسو ومحمد قنديل وحمدي علاء وحاتم محمد وياسين مرعي، بخلاف يوسف أسامة وحسام عبد المجيد وأسامة فيصل وسيف جعفر الذين وأحمد نادر السيد والسيد عطية الذين تم تصعيدهم من قبل.
ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم 17 يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.