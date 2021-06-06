شكرا لقرائتكم خبر عن عواد وحامد والمثلوثي يؤدون تدريبات إضافية في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الثلاثي محمد عواد حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، وطارق حامد لاعب وسط الفريق، والتونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق، تدريبات إضافية، وذلك بعد انتهاء تدريب الفريق مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وخاض عواد تدريبات بدنية عقب المران، في حين أدى كل من طارق حامد والمثلوثي تدريبات بالكرة.

بينما أدى محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي وحازم إمام وأيمن حفني، رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي.

ويعاني إمام من إصابة في العضلة الضامة، في حين يعاني عبد الشافي من إصابة بشد في السمانة، بينما يؤدي شيكابالا وحفني التدريبات التأهيلية، وفقا للبرنامج الموضوع لهما من قِبَل الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

فيما أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية قوية تحت إشراف الجهاز الفني للفريق، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، وذلك خلال تدريبات الفريق مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وقام الجهاز الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات لخوض التقسيمة في وسط الملعب، حيث تستمر المجموعة التي تفوز في الملعب ويتم استبدال المجموعة الخاسرة بالمجموعة الثالثة.

وقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتصعيد عدد من لاعبي قطاع الناشئين لتدريبات الفريق الأول لتعويض غياب اللاعبين الدوليين والمصابين.

وصعّد الجهاز الفني كلا من: رضا العميد ومحمد حسام بيسو ومحمد قنديل وحمدي علاء وحاتم محمد وياسين مرعي، بخلاف يوسف أسامة وحسام عبد المجيد وأسامة فيصل وسيف جعفر الذين وأحمد نادر السيد والسيد عطية الذين تم تصعيدهم من قبل.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم 17 يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.