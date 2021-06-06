شكرا لقرائتكم خبر عن حيرة فى بيراميدز حول مصير أروابارينا بسبب الإقالة.. قبل ولا بعد مواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت إدارة نادى بيراميدز فى حيرة بسبب توقيت إقالة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول، فعلى الرغم من أن الإدارة اتخذت القرار واستقرت على عدم استمرار الخواجة الأرجنتينى لنهاية عقده بنهاية الموسم المقبل، إلا أنه لم يتم الاستقرار على موعد تنفيذ القرار.

سبق لإدارة بيراميدز وأرادت توجيه الشكر للمدير الفنى فى الفترة الماضية بسبب سوء النتائج والأداء، رغم توفير الإدارة كافة سبل النجاح وتواجد كوكبة من النجوم فى صفوف الفريق، إلا أن ضيق الوقت وضغط المباريات أدى لعدم تنفيذ قرار الإقالة حينها.

وعقب حصد بيراميدز بطاقة التأهل لنصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، ليواجه الرجاء مرة أخرى فى نفس النسخة من المسابقة، انقسمت الأراء داخل إدارة الفريق ما بين مؤيد لاستغلال فترة التوقف الدولى وتوجيه الشكر للخواجة الأرجنتينى وإسناد المهمة لمدير فنى مصرى يستطيع استعادة هيبة الفريق السماوى، ورآى آخر تمسك باستمرار المدرب لحين الانتهاء من مواجهتى الرجاء للحفاظ على استقرار الفريق.

ورغم أن فترة التوقف الدولى مازالت مستمرة إلا أن إدارة بيراميدز لم تتخذ أى قرار حيال المدير الفنى حتى الوقت الحالى، ودخلت العديد من الأسماء على قائمة المرشحين لتولى تدريب الفريق خلفًا لأروابارينا، أبرزهم حسام حسن المدير الفنى للاتحاد السكندرى، وعلي ماهر المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، لاسيما أن هناك حالة تخوف فى بيراميدز من تعرض الفريق تحت قيادة أروابارينا للهزيمة مرة أخرى من الرجاء المغربى، لاسيما أن بيراميدز خسر من الفريق المغربى ذهابًا وإيابًا فى دور مجموعات الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تكون مباراة الذهاب بين بيراميدز والرجاء في التاسعة من مساء يوم 20 يونيو الجاري على ستاد الدفاع الجوي على أن تجرى مباراة الإياب يوم 27 من نفس الشهر في كازبلانكا.