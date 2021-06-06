الامارات | وليامز تودع بطولة فرنسا المفتوحة على يد ريباكينا

شكرا لقرائتكم خبر عن وليامز تودع بطولة فرنسا المفتوحة على يد ريباكينا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرجت الأمريكية سيرينا وليامز من الدور الرابع في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس على يد القازاخستانية إيلينا ريباكينا اليوم الأحد بعد هزيمتها 6-3 و7-5 أمام المصنفة 21.

وكانت وليامز (39 عاما) بعيدة عن مستواها، لتستمر في انتظار لقبها 24 في الفردي بالبطولات الأربع الكبرى لتعادل الرقم القياسي للأسترالية مارجريت كورت.

وحافظت ريباكينا على تماسكها بطريقة رائعة لتتأهل إلى دور الثمانية في إحدى البطولات الأربع الكبرى لأول مرة، وحسمت انتصارها بعد أن ردت وليامز إحدى الضربات بتسديدة خلفية خارج الملعب.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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