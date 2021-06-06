الامارات | فيدرر ينسحب من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

شكرا لقرائتكم خبر عن فيدرر ينسحب من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انسحب السويسري روجيه فيدرر من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، اليوم الأحد، عقب عبوره للدور الرابع، مشيرا إلى أنه لا يرغب في استعجال عودته بعد الشفاء من الإصابة.

وتغلب فيدرر /39 عاما/ على الألماني دومينيك كوبفر 7 / 6 (7 / 5) و6 / 7 (3 / 7) و7 / 6 (7 / 4) و7 / 5 مساء السبت في أطول مباراة لعبها فيدرر خلال أخر 18 شهرا، عقب إجرائه جراحتين في الركبة. واستمرت المباراة لثلاث ساعات و35 دقيقة.

وشارك فيدرر، المتوج بـ20 لقبا في بطولات الجائزة الكبرى الأربع (جراند سلام)، في بطولات قليلة خلال الـ18 شهرا الماضي، وقال إن السبب في اتخاذه قرار الانسحاب هو أن جسده بحاجة للراحة.

وفي بيان أصدره مسؤولو بطولة فرنسا المفتوحة، قال فيدرر :" بعد مناقشات مع فريقي، قررت أنني بحاجة للانسحاب من بطولة رولان جاروس اليوم".

وأضاف :"بعد جراحتين في الركبة وعام من التأهيل من المهم أن استمع لجسدي والتأكد من أنني لا أدفع نفسي بسرعة في طريق التعافي".

وأكد :"أشعر بسعادة غامرة لأنني لعبت ثلاث مباريات. لا يوجد شعور أعظم من العودة للملاعب".

وقال جوي فورجيت مدير البطولة :" إن بطولة رولان جاروس آسفة بشأن انسحاب روجيه فيدرر، الذي قاتل بقوة بالأمس".

وأضاف :" كلنا سعداء لأننا شاهدنا فيدرر في باريس، حيث لعب مباريات عالية المستوى. نتمنى له التفويق فيما تبقى من الموسم".

كان من المفترض أن يلتقي فيدرر مع ماتيو بيريتيني، المنصف التاسع، غدا الاثنين في دور الستة عشر.

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