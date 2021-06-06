الرياضة السعودية «سوبر» باستضافة الإسبان والطليان وبطولات عالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زف وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي البشرى للشارع الرياضي عندما أفصح عن العديد من المشاريع المهمة التي من شأنها أن تسهم في الوصول إلى الأهداف المنشودة خلال الفترة المقبلة.

وتحدث وزير الرياضية خلال مؤتمر التواصل الحكومي أمس بالرياض عن ما حققته وزارة الرياضية، والاستراتيجية التي وضعتها للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، وما تنوي القيام به خلال المرحلة المقبلة.

وقدم وزير الرياضة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد على الدعم الكبير الذي يجده القطاع الرياضي، مبينا أن المملكة نجحت في إثبات قدرتها على تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات العالمية بأعلى المعايير بدعم ومتابعة ولي العهد.

كما كشف وزير الرياضية عن موعد بداية الخصخصة وأرقام الدعم المالي للأندية بالإضافة إلى تطوير 3 ملاعب أندية وتحويلها إلى استادات، اثنين منها بسعة 15 ألف متفرج، وواحد بسعة 10 آلاف متفرج.

ملاعب جدة

متى تنتهي مشكلة ملاعب جدة وتطوير ملاعب أنديتها، فمدينة جدة الأكثر احتياجا لتطوير الملاعب، بدليل تضرر ناديي الأهلي والاتحاد كثيرا في الموسم المنقضي سواء باللعب في رديف الجوهرة، أوفي ملعب الشرائع بمكة المكرمة؟

سؤال طرحته «مكة» أمام وزير الرياضة أمس، فأجاب «تم حل مشكلة جدة، حيث سيكون ملعبا مدينة الملك عبدالله الرياضية، والأمير عبدالله الفيصل جاهزين بشكل كامل مع بداية الموسم المقبل، كما تم في الفترة الحالية إقرار تطوير ملاعب أندية الشباب والفتح والاتفاق وتحويلها إلى استادات، سيتم أيضا تطوير ملاعب باقي الأندية على صعيد كل المدن».

ما تم إنجازه في الفترة الماضية:







تأهيل منشآت 9 أندية مما أسهم في رفع عدد الألعاب المختلفة بالأندية وزيادة الفرص الوظيفية



(وصلت إلى 3 آلاف وظيفة جديدة).



الموافقة على إنشاء شركات خاصة للاستثمار الرياضي لـ 13 ناديا واتحادا رياضيا لضمان الاستدامة المالية.



للمرة الأولى يتم منح الفرصة أمام القطاع الخاص للاستثمار في الرياضة.



إطلاق برنامج الابتعاث بتدريب وتأهيل 42 لاعبا في كرة القدم تتراوح أعمارهم بين 18 - 20 في معسكر بإسبانيا.



ارتفاع عدد الأندية التي تطبق 10 ألعاب أو أكثر من 9 أندية عام 2018 إلى 77 ناديا عام 2021 .



وصول عدد اللاعبین في الألعاب المختلفة لأكثر من 30 ألف لاعب.



ارتفاع نسبة ممارسي الریاضة من %13 إلى 19 %.



بلغ عدد المجموعات الریاضیة 450 مجموعة منھا 200 مجموعة نسائیة.



زیادة عدد الاتحادات من 32 اتحادا إلى 92 اتحادا ولجنة ورابطة ریاضیة.



حصول المرأة على عضوية في الاتحادات المختلفة، حيث تمثل اليوم نحو 30 % من أعضاء مجالس الإدارات في الاتحادات الرياضية.



17 عضوية نسائية في اللجان الرياضية الدولية والقارية والإقليمية.



إقرار منح الأندية دعم الحضور الجماهيري بحساب أعلى معدل جماهير لكل ناد في آخر موسمين.



ما سيتم إنجازه في الفترة المقبلة:





الاستمرار في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.



تنظيم السوبر الإسباني.



استضافة السوبر الإيطالي



استضافة بطولة السوبر غلوب لكرة اليد وجولة العالم في كرة السلة 3×3.



استضافة سباق فورمولا إي 2022.



استضافة رالي دكار 2022 بمساره الجديد.



تحويل ملاعب أندية الشباب والفتح والاتفاق إلى استادات تستوعب بين 10 إلى 15 ألف متفرج وستكون جاهزة مع منتصف 2022.



عودة دوري المدارس في جميع الألعاب الجماعية والفردية.



الإعلان قريبا عن إطلاق مشروع تراخيص الأندية والأكاديميات الرياضية.



تحديث تراخيص الصالات والمراكز الرياضية.



على ماذا استند دعم أندية المحترفين؟





التمويل غير المشروط



الحوكمة



الحضور الجماهيري والتسويق (اعتماد أعلى نسبة حضور في الموسمين الماضيين).



الألعاب الأخرى



ملامح الملاعب الثلاثة الجديدة:





ملاعب بدون مضمار.



تغيير كفاءة أبراج الإنارة.



تجديد الأرضيات.



تصميم مظلات المدرجات والكراسي.



زيادة السعة الجماهيرية.



تغيير أنظمة الصوت والإنذار.



غرف وصالات لكبار الشخصيات.



مناطق وخدمات للجماهير.



لوحات للنتائج.



سعة الملاعب الثلاث:





الشباب من 7.500 إلى 15000 متفرج



الاتفاق من 7.500 إلى 15000 متفرج



الفتح من 3.500 إلى 10000 متفرج



استراتيجية دعم أندية المحترفين الموسم الماضي: