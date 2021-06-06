بيدرو بين الفيصلي والرائد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صادق المدرب البرتغالي جواو بيدرو سوزا على خبر «مكة» الذي أشارت خلاله إلى تلقيه عرضا لتدريب فريق الرائد. جاء ذلك في تصريحاته لبرنامج في المرمى بقناة العربية أمس الأول. وأبان بيدرو أن لديه عرضا مماثلا من نادي الفيصلي (بطل كأس خادم الحرمين الشريفين). وكشفت مصادر لـ»مكة» أن الرائد لم يبدأ مفاوضات رسمية مع بيدور، غير أنها أكدت أن مدير أعماله هو من عرضه على المسؤولين في نادي الرائد بجانب مدربين آخرين.

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