شكرا لقرائتكم خبر الأولمبي يستعد لملاقاة المكسيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل المنتخب السعودي تحت 23 عاما أمس تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة ماربيا الإسبانية، الذي يمتد حتى منتصف يونيو الحالي، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل. وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية صباح أمس تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز المساعد، أدوا خلالها مرانا استرجاعيا عقب المناورة التي أقيمت أمس الأول. ويختتم المنتخب مساء اليوم تحضيراته لمواجهة منتخب المكسيك وديا غدا.

كانت هذه تفاصيل خبر الأولمبي يستعد لملاقاة المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.