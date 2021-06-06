بدء صيانة ملعب حائل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت وزارة الرياضة ممثلة في وكالة الشؤون الفنية، في تنفيذ أعمال الصيانة بمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية في حائل. وتم البدء في إزالة أرضية الملعب، تمهيدا لإعادة زراعته بشكل كامل قبيل استضافة المباريات الرسمية ضمن منافسات الموسم المقبل، الذي سيحتضن مباريات الطائي بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عقب صعوده أخيرا، إضافة إلى مباريات الجبلين بدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، فيما ستشهد أعمال الصيانة أيضا تطوير المنصة الرئيسة وغرف تبديل الملابس وكامل مرافق الملعب، وتجهيز غرفة خاصة بتقنية الفيديو (VAR)، وإعادة تنظيم وترتيب المركز الإعلامي، إضافة إلى تغيير مقاعد المدرجات، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة خلال فترة تقترب من 70 يوما.



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