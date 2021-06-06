أمير القصيم: صعود الحزم تميز للمنطقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصف أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل عودة الحزم لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالإنجاز المشرف للمنطقة. جاء ذلك خلال استقباله رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الحزم أمس بالإمارة في مدينة بريدة. وبين أمير القصيم أن مثل هذه الإنجازات تدل على حرص الأندية الرياضية بالمنطقة على التميز الرياضي بمختلف مجالاته، وأن ذلك يؤكد على حرص القيادة الرشيدة على دعم الأندية الرياضية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي أسهمت في دعم الكثير من الأندية الرياضية في مدن ومحافظات المملكة. وبارك أمير المنطقة لمحافظ وأهالي الرس الصعود، مؤكدا أن تأهل الحزم يحسب لرياضة المنطقة.

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