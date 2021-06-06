15 مكتسبا للأخضر من مواجهة اليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بينما أبدى الإعلام اليمني سخطه تجاه الاتحادين اليمني والآسيوي لكرة القدم، لتجاهلهما وفاة مدرب منتخب بلادهم سامي نعاش متأثرا بفيروس كورونا قبل نحو 20 يوما، في مواجهة المنتخبين السعودي واليمني (3 /0 للأخضر) أمس الأول بالتصفيات المشتركة المؤهلة للمونديال وكأس آسيا، جذب وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الأنظار حينما ظهر في ملعب مرسول بارك الذي شهد المواجهة، مرتديا قميص الأخضر جالسا بين الجمهور في المدرجات، كواحد من أسباب الدعم المعنوي الذي قاد الأخضر للظهور بمستوى مشرف كسب به المباراة مستوى ونتيجة، كما خرج بعدد من الإيجابيات من هذا اللقاء المهم. وبنهاية مباراة اليمن، بدأ المدير الفني للأخضر، الفرنسي هيرفي رينارد في التجهيز للمواجهة المقررة الجمعة المقبل أمام منتخب سنغافورة على ملعب مرسول بارك والتي سيعمل خلالها على حسم التأهل عن المجموعة الرابعة. مكتسبات الأخضر أمام اليمن





الاقتراب من حسم التأهل للأدوار النهائية حيث تكفيه نقطة واحدة من الجولات المقبلة.



الاستمرار في صدارة المجموعة برصيد 14 نقطة



الحاجة إلى نقطة واحدة فقط لتأكيد التأهل رسميا



إبراز مخرجات ومكتسبات دوري المحترفين بالسيطرة الكاملة على مجريات اللقاء



قدرة البدلاء على سد غياب المصابين



النجاح في ممارسة الضغط على حامل الكرة



إظهار الروح العالية في حالتي الهجوم والدفاع



زوال الشعور بالإرهاق والمخاوف الفنية والجماهيرية عقب انتهاء موسم محلي شاق وطويل



سرعة الانسجام والتفاهم بين اللاعبين والمدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد



وضوح الشخصية من خلال الانضباط التكتيكي ورفع مستوى الالتحامات البدنية



تأكيد عدم التأثر بوجود 7 محترفين أجانب بكل فريق في الدوري



اطمئنان الجهاز الفني على فاعلية صالح الشهري وفهد المولد وسالم الدوسري الهجومية



الخروج بشباك نظيفة مما يحفز حراس المرمى وخط الدفاع للمحافظة على التفوق تحقيق رينارد الفوز الرابع في التصفيات



مساعدة المنتخب الأولمبي في تحديد العناصر التي سيختارها للمشاركة في أولمبياد طوكيو



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