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مودريتش: مواجهة إنجلترا نهائي مبكر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

6 يونيو 2021

20:44 مساء

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وصف الكرواتي لوكا مودريتش صانع ألعاب مدريد، مواجهة منتخب إنجلترا على ملعب ويمبلي، أولى مباريات كرواتيا في بطولة أمم أوروبا، بـ«النهائي المبكر»، وأضاف: «إنها أسوأ مواجهة يمكن أن تبدأ بها البطولة، الهزيمة تعني أنّ عليك أن تقاتل في المباراة الثانية كي لا تخرج من البطولة مبكراً، إنجلترا تملك فريقاً مميزاً، خصوصاً في خط الهجوم مثل هاري كين وراشفورد ورحيم ستيرلنج، ولديهم القدرة على هزيمة أي فريق، ستكون مباراة صعبة جداً. مجموعتنا صعبة للغاية (إنجلترا والتشيك واسكتلندا)، لن يكون التأهل للدور التالي سهلاً لكن، آمل أن يكون مشوارنا ناجحاً كما في مونديال روسيا».

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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