شكرا لقرائتكم خبر عن وائل السيسي مشرفاً فنياً لأكاديمية شباب الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
6 يونيو 2021
20:42 مساء
قراءة دقيقة واحدة
أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم عن التعاقد مع المدرب المصري وائل السيسي للعمل مشرفاً فنياً لأكاديمية كرة القدم بالنادي اعتباراً من الموسم الرياضي المقبل 2021 - 2022، وجاء القرار بمثابة إعادة إحياء للأكاديمية التي رفدت الفريقين الأول والرديف بالعديد من النجوم الحاليين، وكان لها بصمة بارزة في بناء قاعدة كبيرة من المواهب الذين أسهموا في صناعة إنجازات النادي المتوج بثلاث ألقاب هذا الموسم «كأس السوبر وكأس الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة في مسك ختام الموسم»، ويمتلك السيسي سيرة ذاتية حافلة في التأسيس كان أبرزها العمل في فريق نادي الجزيرة في الفترة الماضية.
المزيد من الملف
عناوين متفرقة
قد يعجبك ايضا
https://tinyurl.com/2y8wjrrw