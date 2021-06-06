شكرا لقرائتكم خبر عن المر والزعابي والشامسي يتنافسون على رئاسة اتحاد القوى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أغلق أمس باب الترشح لرئاسة وعضوية اتحاد ألعاب القوى للدورة الجديدة 2020 ـ 2024، ويتنافس على مقعد الرئاسة محمد عبدالله المُر مرشح نادي خورفكان، ومحمد بن حميدان الزعابي مرشح نادي الجزيرة الحمراء، وخليفة سالم الشامسي مرشح النادي العربي.

كما تضم قائمة العضوية 9 مرشحين سيتم اختيار 6 منهم، وهم ناصر عاشور (الشارقة) وإبراهيم السكار (مسافي) وفيصل الخميري (مصفوت)، وعادل درويش ( الوصل) وسعد المهري (شباب الأهلي)، وسعيد الماس (الإمارات) وفهد عبدالله (الرمس)، وعلي غزوان (حتا) وسهيل الكعبي (مليحة)، علاوة على أحلام حسن سالم من نادي الحمرية وهي المرشحة الوحيدة لفئة المرأة، وراشد ناصر علي (نادي العربي) المرشح الوحيد لفئة الشباب ما بين 21 إلى 35 عاماً.

ومن المقرر الإعلان عن القائمة النهائية بعد التدقيق في 16 يونيو/حزيران الجاري، على أن تجري الانتخابات في 11 يوليو/تموز المقبل، بحسب المستشار حسن المرزوقي عضو لجنة الانتخابات والمتحدث الرسمي.