شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفضل "اللاعب الجوكر" فى صفقات الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل مسئولو النادي الأهلي التعاقد مع لاعبين بمواصفات خاصة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل السياسة التى تنتهجها لجنة التخطيط والجهاز الفني للفريق الأحمر، فى الاستعانة بعدد من اللاعبين الجوكر الذين يلعبون فى أكثر من مركز خلال التدعيمات التى ينوى الجهاز الفني ولجنة التخطيط إبرامها فى الميركاتو الصيفي المقبل.

ويرغب الأهلي فى ضم لاعبين جوكر يجيدون اللعب فى أكثر من مركز، كما هو متعارف عليه فى صفقات الأهلي الأخيرة، حيث يكون التركيز على اللاعبين الذين يلعبون في أكثر من مركز.

ونجحت إدارة الأهلي في ضم عدد كبير من اللاعبين الذين يلعبون في عدة مراكز وليس مركزا واحدا، مثل أحمد رمضان بيكهام الذى يلعب فى مراكز الوسط وقلب الدفاع والظهيرين الأيمن والأيسر، وأكرم توفيق الذى يلعب في مركزي الوسط والظهيرين، وحسين الشحات الذي يلعب فى مركز الجناحين وتحت رأس الحربة والظهير الأيمن.

ومن بين الأسماء أيضا محمد شريف الذى يلعب فى مركزى المهاجم الصريح والجناحين، ونفس الوضع بالنسبة لصلاح محسن ومحمود كهربا.