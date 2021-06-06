شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يشهد ختام بطولة كأس العالم للجمباز الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ختام منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات، بحضور الدكتور إيهاب أمين رئيس الإتحاد المصري للجمباز، وعلى زعتر رئيس الاتحاد الأفريقي للجمباز.

شهدت الأيام الماضية منافسات ساخنة بين جميع المنتخبات للوقوف على منصات التتويج في تلك البطولة العالمية التي تقام للمرة الأولى داخل قارة أفريقيا، وتم اختيار مصر لاستضافة هذا الحدث العالمي، وذلك لقدرتها العالية في استضافة الأحداث العالمية في الظروف الاستثنائية الراهنة التي يمر بها العالم أجمع بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

استطاعت مصر حصد أربع ميداليات ذهبيتين وميداليتين برونزية، حصدت نانسي طمان علي الميدالية الذهبية، على زهران الميدالية الذهبية، وبرونزية زينة ابراهيم ومندي محمد.

البطولة شهدت مشاركة 300 لاعبا ولاعبة من 16 دولة وهم أذربيجان وتشيلي وكرواتيا وقبرص والمجر والأردن وليتوانيا والمغرب وماليزيا ورومانيا وجنوب أفريقيا وصربيا وسوريا وتركيا وأوكرانيا ومصر، وشهدت منافسات قوية وشرسة، أدت في النهاية إلى حصول نانسي طمان وعلى زهران على الميداليات الذهبية أمس، وتمتلك مصر فرصة كبيرة اليوم لزيادة غلتها من الميداليات.,

ونال التظيم إشادة واسعة من كل الوفود المشاركة في البطولة، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية المشددة التي تطبقها اللجنة المنظمة، حيث خضعت كل الوفود واللجان المشتركة في تلك البطولة، لنظام الفقاعة الطبية للحفاظ على الكل من الإصابة بفيروس كورونا، كما أشاد مسئولو الستة عشرة دولة الذين شاركوا في البطولة بحسن الاستقبال والضيافة من الدولة المصرية والاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين.