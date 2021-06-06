شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحفظ على ضم مدافع جديد في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتحفظ لجنة التخطيط بالنادي الأهلي على فكرة ضم مدافع جديد لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل انتهاء أزمة مركز قلب الدفاع والتي كانت تصاحب الفريق الأحمر في السنوات الماضية، قبل أن يجد الجهاز الفني ضالته في المجموعة الحالية من لاعبي الخط الخلفي.

وأصبح مركز قلب الدفاع بالأهلي مكتظًا في ظل وجود 7 لاعبين في هذا المركز وهم بدر بانون وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وسعد سمير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي، وجميعهم يجيدون اللعب في مركز قلب الدفاع ومراكز أخرى.

هذا العدد الكبير من اللاعبين في قلب الدفاع دفع لجنة التخطيط لعدم التفكير في التعاقد مع مدافعين جدد رغم ترشيح أكثر من اسم مثل محمد فتح الله مدافع غزل المحلة وغيرهم من اللاعبين الآخرين الذين يجيدون اللعب في مركز قلب الدفاع.

ومن أسباب رفض لجنة التخطيط بالأهلي ضم مدافع جديد هو وجود محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر والمعار إلى سموحة، والذي توجد نية لإعادة اللاعب في الصيف القادم، بعد المستويات القوية التي قدمها مع الفريق السكندري.