شكرا لقرائتكم خبر عن البطل السوري ليث نجار: مصر وش السعد عليا وانتظروني بطلاً أولمبياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب السوري ليث نجار عن سعادته الكبيرة بالتتويج بالميدالية الفضية فى منافسات حصان القفز ببطولة كأس العالم للجمباز المقامة في مصر، مؤكدا أن هذه أول مشاركة له فى بطولة كأس العالم للرجال.

وقال ليث صاحب الـ 18 عاما، أنه فخور بالتنظيم المصري للبطولة العالمية وأن هذه الميدالية هي البداية الحقيقية له في مشواره القادم فى عالم الجمباز، متمنيا أن تكون مصر وش السعد عليه فى البطولات القادمة.

وأضاف البطل السوري في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه يسعي للتأهل إلى الأولمبياد وتحقيق ميدالية أولمبية للشعب السوري، موجهاً الشكر الي مدربه وأسرته علي المجهودات الكبيرة التي بذلوها معه فى الفترة الأخيرة لتحقيق هذه الميدالية .

وقال البطل السوري، إنه رفض المشاركة مع منتخب امريكا للجمباز من أجل تمثيل سوريا في البطولات العالمية .