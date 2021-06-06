شكرا لقرائتكم خبر عن صورة تذكارية لفريق الزمالك مع مشجع من أصحاب الهمم قبل التدريب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ولاعبو الفريق على تلبية طلب محمد عادل شاهين أحد مشجعي القلعة البيضاء من أصحاب الهمم بحضور تدريب اليوم.
والتقط لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني للزمالك الصور التذكارية مع المشجع قبل انطلاق التدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة مساء اليوم الأحد.
لاعبو الزمالك مع محمد عادل شاهين
من ناحية أخرى أدى محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي وحازم إمام وأيمن حفني، رباعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي.
ويعاني إمام من إصابة فى العضلة الضامة، فى حين يعاني عبد الشافي من إصابة بشد في السمانة، بينما يؤدي شيكابالا وحفنى تدريبات تأهيلية وفقا للبرنامج الموضوع من قبل الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.
وأدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية قوية تحت إشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وذلك خلال تدريبات الفريق مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.
وقسم الجهاز الفنى اللاعبين لثلاث مجموعات لخوض التقسيمة فى وسط الملعب، حيث تستمر المجموعة التي تفوز فى الملعب ويتم استبدال المجموعة الخاسرة بالمجموعة الثالثة.
وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تصعيد عدد من لاعبى قطاع الناشئين لتدريبات الفريق الأول لتعويض غياب اللاعبين الدوليين والمصابين، وتم تصعيد كل من، رضا العميد ومحمد حسام بيسو ومحمد قنديل وحمدي علاء وحاتم محمد وياسين مرعي، بخلاف يوسف أسامة وحسام عبد المجيد وأسامة فيصل وسيف جعفر الذين وأحمد نادر السيد والسيد عطية الذين تم تصعيدهم من قبل.
ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له 17 يونيو الجارى في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
فيما أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية واطالات في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي بمقر النادي قبل انطلاق التدريبات الجماعية، وقام الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون بالإشراف على التدريبات البدنية قبل بدء المران.
وركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على رفع معدلات اللياقة البدنية خلال التدريب مساء اليوم الاحد الذي يقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.