شكرا لقرائتكم خبر عن صورة تذكارية لفريق الزمالك مع مشجع من أصحاب الهمم قبل التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ولاعبو الفريق على تلبية طلب محمد عادل شاهين أحد مشجعي القلعة البيضاء من أصحاب الهمم بحضور تدريب اليوم.

والتقط لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني للزمالك الصور التذكارية مع المشجع قبل انطلاق التدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة مساء اليوم الأحد.



لاعبو الزمالك مع محمد عادل شاهين

من ناحية أخرى أدى محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي وحازم إمام وأيمن حفني، رباعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي.

ويعاني إمام من إصابة فى العضلة الضامة، فى حين يعاني عبد الشافي من إصابة بشد في السمانة، بينما يؤدي شيكابالا وحفنى تدريبات تأهيلية وفقا للبرنامج الموضوع من قبل الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية قوية تحت إشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وذلك خلال تدريبات الفريق مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وقسم الجهاز الفنى اللاعبين لثلاث مجموعات لخوض التقسيمة فى وسط الملعب، حيث تستمر المجموعة التي تفوز فى الملعب ويتم استبدال المجموعة الخاسرة بالمجموعة الثالثة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تصعيد عدد من لاعبى قطاع الناشئين لتدريبات الفريق الأول لتعويض غياب اللاعبين الدوليين والمصابين، وتم تصعيد كل من، رضا العميد ومحمد حسام بيسو ومحمد قنديل وحمدي علاء وحاتم محمد وياسين مرعي، بخلاف يوسف أسامة وحسام عبد المجيد وأسامة فيصل وسيف جعفر الذين وأحمد نادر السيد والسيد عطية الذين تم تصعيدهم من قبل.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له 17 يونيو الجارى في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

فيما أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية واطالات في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي بمقر النادي قبل انطلاق التدريبات الجماعية، وقام الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون بالإشراف على التدريبات البدنية قبل بدء المران.

وركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على رفع معدلات اللياقة البدنية خلال التدريب مساء اليوم الاحد الذي يقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.