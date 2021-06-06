الأميركية سيرينا وليامس تودّع رولان غاروس

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باريس: انتهت مساعي الأميركية سيرينا وليامس للفوز بلقبها الرابع والعشرين في البطولات الأربع الكبرى بكرة المضرب، بخسارتها أمام الكازاخية إيلينا ريباكينا 6-3 و7-5 في ثمن نهائي بطولة فرنسا المفتوحة الأحد.

ولم تبلغ الأميركية (39 عاماً) التي تحتاج لقباً لمعادلة الرقم القياسي في بطولات الغراند سلام للفردي المسجل باسم الأسترالية مارغريت كورت، أبعد من الدور الرابع في رولان غاروس منذ خسارتها نهائي العام 2016. وهذه هي المرة الأولى التي تبلغ فيها ريباكينا ربع النهائي في بطولة كبرى، حيث ستواجه الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا.