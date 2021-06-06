رولان غاروس: ميدفيديف يلاقي تسيتسيباس في ربع النهائي

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باريس : يتواجه الروسي دانييل ميدفيديف المصنف ثانياً مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف خامساً في ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوز الأول على التشيلي كريستيان غارين 6 2، 6 1، و7 5، وعبو الثاني على حساب الإسباني بابلو كارينو بوستا 6 3، 6 2، و7 5.

وطغى على البطولة أيضاً، إعلان السويسري روجيه فيدرر انسحابه من البطولة، عشية مباراته المرتقبة في ثمن النهائي أمام الإيطالي ماتيو بيريتيني.

وفي المباراة الأولى، بعد مجموعتين أوليين سهلتين، طالت المباراة في المجموعة الثالثة بين ميدفيديف (25 عاماً) وغارين.

لكن بعد التعادل 5 5 في الأشواط، نجح ميدفيديف من تسديد ضربتين رائعتين ليخطف الإرسال من التشيلي وينهي المباراة لصالحه.

وقال الروسي بعد المباراة باللغة الفرنسي "قلت لنفسي إن عليّ أن أتصرف بجنون".

وأمام تسيتسيباس، الذي خسر ست مرات في سبع مباريات أمام ميدفيديف، توقع الأخير "مباراة جيدة للغاية" بين لاعبين استحقا مكانهما في هذه المرحلة من البطولة.

وقال ميدفيديف الذي وصل إلى المباراة النهائية في ملبورن "المصنفان الثاني والخامس، تواجهنا سابقاً في ربع نهائي أستراليا".

وأضاف "آمل أن يكون الجمهور الفرنسي إلى جانبي، وأن يقول الناس لأنفسهم +إنه يتحدث الفرنسية، إنه لطيف، هيا!+"، فيدأ الجمهور في ترديد اسمه بالملعب، فرد عليهم "الثلاثاء من فضلكم، الثلاثاء!".

ويلاقي الروسي الذي لم يفز بأي مباراة في رولان غاروس قبل العام الحالي، تسيتسيباس الذي سبق له أن وصل إلى نصف نهائي البطولة في العام 2020.

وتغلب تسيتسيباس بسهولة على كارينو المتخصص بالملاعب الترابية، ليحقق فوزه السابع والثلاثين له هذا الموسم، 20 منها على أرضية ترابية، أي أكثر من أي لاعب آخر منذ بداية العام.

وقال تسيتسيباس بعد المباراة إن "كل شيء سار بشكل جيد بالنسبة لي اليوم. شعرت أنني بحالة جيدة في الملعب، والإستراتيجية التي تبنيتها أتت بثمارها، كان إرسالي جيداً. المباريات مع أمثال بابلو تساعدتي على إخراج أفضل ما لديّ".

وسبق لتسيتسيباس أن فاز هذا العام بلقبي دورتي مونتي كارلو وليون، وبالتالي يؤكد نفسه كمرشح قوي في هذا المسار من البطولة، إذ يقابله في المسار الثاني الإسباني رافايل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش، وكان معهما فيدرر قبل أن يعلن انسحابه بعد ظهر الأحد.

انسحاب فيدرر

وأعلن السويسري الذي كان يحاول استعادة مستواه بعد جراحتين في الركبة أبعدتاه من المنافسة عام 2020، انسحابه من البطولة عشية مباراته في ثمن النهائي أمام الإيطالي ماتيو بيريتيني، بحسب ما أفاد المنظمون.

ونقل المنظمون عن فيدرر قوله "بعد المناقشة مع فريقي، قررت الانسحاب من بطولة رولان غاروس. بعد عمليتين في الركبة وأكثر من عام من إعادة التأهيل، من المهم أن أستمع إلى جسدي وألا أمضي بسرعة كبيرة في العودة للمنافسة. أنا سعيد بفوزي بثلاث مباريات. ليس هناك شعور أفضل من العودة إلى الملعب".

وقبل أسبوعين من احتفاله بعيد ميلاده الأربعين، نجح فيدرر بضمان مشاركته في الأسبوع الثاني من البطولة الفرنسية للمرة الخامسة عشرة في مسيرته، بفوزه الشاق على الألماني دومينيك كويبفر 7 6 (7 5) و6 7 (3 7) و7 6 (7 4) و7 5.

واحتاج بطل رولان غاروس لعام 2009 الساعي الى لقبه الأول في الغراند سلام منذ تتويجه في أستراليا المفتوحة عام 2018، الى ثلاث ساعات و35 دقيقة لتخطي منافسه الألماني المصنف 59 عالمياً على ملعب "فيليب شارتييه" بغياب الجمهور بسبب حظر التجول المفروض في العاصمة الفرنسية بين الساعة التاسعة مساءً والسادسة صباحاً.

وكان يفترض أن يتواجه فيدرر الذي خضع لعمليتين جراحيتين في ركبته العام الماضي والذي يخوض مشاركته الثالثة فقط منذ بطولة أستراليا المفتوحة أوائل 2020، مع بيريتيني الإثنين في ثمن النهائي.

لكن صاحب الرقم القياسي بعدد ألقاب الغراند سلام مشاركة مع غريمه الإسباني رافايل نادال (20) ألمح مساء السبت إلى إمكانية الانسحاب من هذه المواجهة مع الإيطالي البالغ 25 عاماً الذي وصل الشهر الماضي الى نهائي دورة مدريد الألف نقطة للماسترز.

وقال فيدرر "لا أعلم إذا كنت سألعب. يتوجب علي اتخاذ القرار بشأن مواصلة اللعب من عدمه (في رولان غاروس). أليس من المخاطرة جداً أن أضع ركبتي تحت مزيد من الضغط؟ هل هو الوقت المناسب للراحة؟".

وبعيد الانسحاب، قال مدير البطولة غي فورجيه إن "بطولة رولان غاروس تأسف لانسحاب روجيه فيدرر، الذي خاض معركة رائعة الليلة الماضية. كنا جميعاً سعداء بعودته إلى باريس حيث لعب ثلاث مباريات رفيعة المستوى. نتمنى له التوفيق في بقية الموسم".

وكرر فيدرر مراراً أن أولويته لهذا العام هي محاولة الفوز بلقب بطولة ويمبلدون للمرة الأولى منذ 2017 والتاسعة في مسيرته الأسطورية.

زيدانشيك تدخل التاريخ

من جهتها، دخلت تامارا زيدانشيك الأحد التاريخ بعدما باتت أول سلوفينية تصل الى ربع نهائي إحدى بطولات الغراند سلام الكبرى، بفوزها على الرومانية سورانا كريستيا 7 6 (7 4) و6 1 في الدور الرابع.

ولم يسبق لابنة الـ23 عاماً المصنفة 85 عالمياً أن ذهبت أبعد من الدور الثاني في أي من البطولات الأربع الكبرى، لكنها حققت الانجاز في رولان غاروس على أمل مواصلة مفاجآتها.

وتلتقي زيدانشيك في ربع النهائي الإسبانية باولا بادوسا التي تصل إلى هذا الدور للمرة الأولى أيضاً بفوزها على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا وصيفة عام 2019 بثلاث مجموعات 6 4 و3 6 و6 2.

وقالت السلوفينية التي بدأت مشوارها الحالي في رولان غاروس بمفاجأة بعدما أقصت الكندية بيانكا أندرييسكو المصنفة سابعة وبطلة فلاشينغ ميدوز، إن "بالنسبة لي، المفتاح كان أبدأ الإيمان حقاً أن باستطاعتي الفوز على لاعبات النخبة. أن أؤمن بأني أفضل منهن وبأني أنتمي بينهن".

وقبل اقصائها أندرييسكو من الدور الأول، لم يسبق لزيدانشيك أن فازت على إحدى لاعبات نادي العشر الأوليات في تصنيف رابطة المحترفات.

وبعد انتهاء مشوار المصنفات الثلاث الأوليات الأسترالية آشلي بارتي واليابانية ناومي أوساكا بانسحابهما والبيلاروسية أرينا سابالينكا بخسارتها في الدور الثالث، تعززت إمكانية أن تشهد البطولة الفرنسية تتويجاً مفاجئاً بلقب السيدات.

وقد تكون بادوسا (23 عاماً) المفاجأة، إذ تعتبر البطلة السابقة لرولان غاروس في فئة الناشئات، الأفضل تأدية على الملاعب الترابية هذا الموسم بتحقيقها 17 فوزاً مقابل هزيميتين فقط في سلسلة تضمنت فوزها بلقب دورة بلغراد عشية انطلاق البطولة الفرنسية.

وأنهت الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا الحادية والثلاثون مسعى البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا الخامسة عشرة للوصول الى ربع نهائي رولان غاروس للمرة الأولى منذ 2013، بفوزها على بطلة أستراليا المفتوحة لعامي 2012 و2013 بنتيجة 5 7 و6 3 و6 2.