شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابي يحسم ودية سيراميكا والبنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريقا سيراميكا والبنك الأهلى فى المباراة الودية التى جمعتهما على ملعب الشرطة الرياضي بالعباسية، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

إفتتح فريق سيراميكا أهداف المباراة في شوط المباراة الأول، وأدرك فريق البنك الأهلي التعادل في شوط المباراة الثاني عن طريق محمد فخري من تسديدة رائعة في تجربة قوية للفريقين

سيراميكا وصل رصيده إلى 32 نقطة من 24 مباراة، فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر فى 6، وسجل لاعبوه 31 هدفًا وتلقت شباكه 29 هدفًا، وله مباراة مؤجلة مع الأهلي. ويلاقي سيراميكا نظيره المصري البورسعيدي في الجولة 26 من مسابقة الدوري، يوم 15 يونيو الجاري، وهي المواجهة التي يأمل فيها الفريق للعودة إلى سكة الانتصارات الغائبة.

وأشرك خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي عددا كبيرا من اللاعبين لتجهيزهم للمرحلة المقبلة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويغادر فريق البنك الأهلي إلى معسكره المغلق بالإسماعيليه غداً الاثنين استعدادا لعودة مسابقة الدوري المصري الممتاز عقب التوقف.

وتم استبعاد اللاعب محمود قاعود من السفر إلى الاسماعيليه وإستمرار تدريبه منفرداً تنفيذاً للعقوبة المقررة من قبل خالد جلال المدير الفني للفريق.