شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد 6 ناشئين فى الزمالك وتدريبات تأهيلية استعدادا لأسوان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تصعيد عدد من لاعبى قطاع الناشئين لتدريبات الفريق الأول لتعويض غياب اللاعبين الدوليين والمصابين.
وصعد الجهاز الفنى كلا من، رضا العميد ومحمد حسام بيسو ومحمد قنديل وحمدى علاء وحاتم محمد وياسين مرعي، بخلاف يوسف أسامة وحسام عبد المجيد وأسامة فيصل وسيف جعفر وأحمد نادر السيد والسيد عطية الذين تم تصعيدهم من قبل.
ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم 17يونيو الجارى فى الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.
فيما أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريبات بدنية واطالات فى مجمع صالات الدكتور أشرف صبحى بمقر النادى قبل انطلاق التدريبات الجماعية، وقام الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى كارتيرون بالإشراف على التدريبات البدنية قبل بدء المران.
وركز الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على رفع معدلات اللياقة البدنية خلال التدريب مساء اليوم الاحد الذى يقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.
وقام الجهاز الفنى للفريق بتقسيم اللاعبين لمجموعتين وأدت كل مجموعة تدريبات بدنية تحت إشراف كل من أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد.
من ناحية أخرى طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من جهازه المعاون إعداد تقرير مفصل عن المغربى محمد أوناجم صانع ألعاب الفريق، المعار لصفوف نادى الوداد البيضاوى المغربي، خلال الميركاتو الشتوى الأخيرة.
ويرغب كارتيرون فى الوقوف على مستوى "أوناجم" من خلال التقرير الذى سيحصل عليه وسيشمل كل كبيرة وصغيرة تخص اللاعب من مشاركات وغيابات وأهداف واصابات تعرض لها خلال تواجده مع الفريق المغربى.
ويسعى المدير الفنى للزمالك، للوقوف على مستوى جميع اللاعبين المعارين لتحديد خريطة الموسم الجديد، سواء سيتم عودة بعضهم لصفوف الزمالك أو سيتم تجديد اعاراتهم أو الاستغناء عنهم بشكل نهائى.
وأعلن نادى الزمالك إعارة المغربى محمد أوناجم إلى نادى الوداد البيضاوى المغربي، مقابل 100 ألف دولار، بخلاف تنازل اللاعب عن 50% من مستحقاته لدى نادى الزمالك.