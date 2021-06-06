شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد 6 ناشئين فى الزمالك وتدريبات تأهيلية استعدادا لأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تصعيد عدد من لاعبى قطاع الناشئين لتدريبات الفريق الأول لتعويض غياب اللاعبين الدوليين والمصابين.

وصعد الجهاز الفنى كلا من، رضا العميد ومحمد حسام بيسو ومحمد قنديل وحمدى علاء وحاتم محمد وياسين مرعي، بخلاف يوسف أسامة وحسام عبد المجيد وأسامة فيصل وسيف جعفر وأحمد نادر السيد والسيد عطية الذين تم تصعيدهم من قبل.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم 17يونيو الجارى فى الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

فيما أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريبات بدنية واطالات فى مجمع صالات الدكتور أشرف صبحى بمقر النادى قبل انطلاق التدريبات الجماعية، وقام الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى كارتيرون بالإشراف على التدريبات البدنية قبل بدء المران.

وركز الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على رفع معدلات اللياقة البدنية خلال التدريب مساء اليوم الاحد الذى يقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وقام الجهاز الفنى للفريق بتقسيم اللاعبين لمجموعتين وأدت كل مجموعة تدريبات بدنية تحت إشراف كل من أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد.

من ناحية أخرى طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من جهازه المعاون إعداد تقرير مفصل عن المغربى محمد أوناجم صانع ألعاب الفريق، المعار لصفوف نادى الوداد البيضاوى المغربي، خلال الميركاتو الشتوى الأخيرة.

ويرغب كارتيرون فى الوقوف على مستوى "أوناجم" من خلال التقرير الذى سيحصل عليه وسيشمل كل كبيرة وصغيرة تخص اللاعب من مشاركات وغيابات وأهداف واصابات تعرض لها خلال تواجده مع الفريق المغربى.

ويسعى المدير الفنى للزمالك، للوقوف على مستوى جميع اللاعبين المعارين لتحديد خريطة الموسم الجديد، سواء سيتم عودة بعضهم لصفوف الزمالك أو سيتم تجديد اعاراتهم أو الاستغناء عنهم بشكل نهائى.

وأعلن نادى الزمالك إعارة المغربى محمد أوناجم إلى نادى الوداد البيضاوى المغربي، مقابل 100 ألف دولار، بخلاف تنازل اللاعب عن 50% من مستحقاته لدى نادى الزمالك.