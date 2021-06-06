شكرا لقرائتكم خبر عن الحدود يهزم البلدية2/1 وفاركو يطارده على قمة المجموعة الثالثة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ فريق حرس الحدود على قمة المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى بعد فوزه خارج ملعبه على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف ضمن فعاليات الجولة الـ26 رافعا رصيده إلى 55 نقطة، بينما تجمد رصيد البلدية عند 41 نقطة في المركز الخامس للمجموعة.

فى الوقت نفسه حافظ فاركو بقيادة مجدى عبد العاطى على حظوظه فى المنافسة بعد فوزه على مالية كفر الزيات بثلاثية نظيفة ليستمر في المركز الثانى بفارق نقطة وحيدة عن الحدود المتصدر، بينما تجمد رصيد أبناء المالية عند 27 نقطة فى المركز العاشر، كما نجح دمنهور في تحويل خسارته بهدفين نظيفين في الشوط الأول أمام الأوليمبى إلى التعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لمثلهم في الشوط الثانى ليقتنص نقطة ثمينة في رحلة البحث عن البقاء بعدما رفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث عشر ، بينما استمر الأوليمبى في المركز الثالث برصيد 46 نقطة .

كما نجح الرجاء المطروحى بقيادة أبو العينين شحاته في تحقيق فوزا غاليا على أبو قير للأسمدة بثلاثة أهداف لهدفين ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع ، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 45 نقطة في المركز الرابع ، كما واصل المنصورة صحوته المتاخرة وفاز على الجزيرة المطروحى بهدفين نظيفين .

وفى لقاءات الهروب من القاع فاز الحمام على بيلا بثلاثية نظيفة ، كما تعادل كفر الشيخ مع دكرنس سلبيا ، بينما تعادل بنى عبيد وسبورتنج بهدف لمثله .