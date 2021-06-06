شكرا لقرائتكم خبر عن ماندي عصام تحصد برونزية جهاز الحركات الأرضية بكأس العالم للجمباز الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت ماندى عصام، لاعبة منتخب مصر للجمباز، بالميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم للجمباز الفنى على جهاز الحركات الأرضية، وذهبت الفضية إلى بطلة أوكرانيا والذهبية من نصيب بطلة المجر.

وحصلت ماندى على 12.233 نقطة لتفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بعدما قدمت أداءً رائعاً لتحصد الميدالية الرابعة لمصر فى هذه البطولة.

جدير بالذكر أن ماندى عصام ستشارك في أولمبياد طوكيو المقبلة المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبلين.





وبهذه الميدالية أصبح رصيد مصر 4 ميداليات بواقع ذهبيتان لنانسي طمان وعلي زهران وبرونزيتان من نصيب زينة إبراهيم وماندي عصام.

ويشارك في البطولة التي تنظمها مصر حاليًا على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم.

وتحظى البطولة باهتمام كبير من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين خصوصا أن البطولة تقام للمرة الأولي في قارة أفريقيا وتحت منظار الاتحاد الدولي للعبة.

وتشهد البطولة إجراءات احترازية صارمة، لحماية الوفود المشاركة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتم تطبيق نظام الفقاعة الطبية، وخضع الجميع للمسحة الطبية.