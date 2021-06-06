شكرا لقرائتكم خبر عن سرير عمولة وكوتش مقاس 54 وسقف عالى.. كيف يتعامل لاعبو السلة مع طول القامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "الطول هيبة" مقولة يرددها البعض وتنطبق على لاعبى بعض الرياضات التى تحتاج إلى أطوال غير معتادة، مثل السلة والطائرة، ولكن لا أحد يعرف ما الذى يواجه هؤلاء النجوم حتى يقدمون أفضل ما لديهم فى الصالات، وكيف يتعاملون مثل بقية الأفراد وعلى طبيعتهم مثل غيرهم.

ويواجه طوال القامة من اللاعبين عدة مشاكل وأزمات نظرا للطول الخارق، مثل المنزل الذى يعيشون فيه، والحذاء الذى يرتدونه، بالإضافة إلى السيارة التي يستقلونها للتنقل فى حياتهم اليومية.



انس وزوجته

أنس أسامة

كشف أنس أسامة، لاعب فريق كرة السلة بنادى الزمالك، عن أصعب المواقف التى يواجهها بسبب طوله، وهو أنه عندما عاد من رحلته الاحترافية بأمريكا طلب سريرا آخر فى المنزل، حيث جعل طول السرير مترين ونصف المتر.



انس فى حفل زفافه

وقال أسامة فى تصريحات لبرنامج زملكاوى، إن السرير بعدما أصبح مترين ونصف أخذ مساحة نصف الحجرة حتى يستوعب كل طوله، والذى يبلغ مترين و13 سم.



أنس أسامة لاعب الزمالك

وأضاف نجم الزمالك أنه يقوم بإزالة الكرسى الأمامى فى السيارة بإرجاعه للخلف لآخر درجة ليكون أشبه بالمستقيم، حتى يتمكن من الجلوس فى السيارة وتستوعب طوله، مشيرا إلى أنه تعرف على زوجته فى صالات الباسكت بنادى الزمالك، حيث كانت لاعبة بالفريق الأبيض.



عملاق السلة

حمد فتحى

"كل حاجة بعملها تفصيل".. هكذا قال حمد فتحى، لاعب فريق كرة السلة، والذى يطلق عليه العملاق،موضحا أنه ينام على "سرير عمولة" قائلا، "بنام على سرير مفصله عمولة طوله 235 سم، ولما كنت ببنى البيت كان المقاول بينادى يقول يا كابتن تعالى أقف هنا عشان يعمل الأعمدة والارتفاعات بما يناسب طولى، لأن ده بيتى ولازم أرتاح فيه".



حمد فتحى

كل حاجة بعملها تفصيل، الهدوم والأحذية وهناك أحد المقربين منى يساعدنى فى توفير كل هذا بمقاساتى، ويفصلها عند أحد المتخصصين ، وفى المنزل أيضا "المخدات" التى انام عليها أيضا بالتفصي .



كيجو

كيجو

وبالانتقال إلى مصطفى مكاوى كيجو، لاعب فريق كرة السلة بنادى الزمالك، قال إن مقاس الحذاء الذى يرتديه 50، بينما كشف المحترف الذى تم التعاقد معه فى البطولة الأفريقية مؤخرا، أنه وصل مقاسه إلى 54 .



كيجو وحمد

وكشف اللاعب أنه يجد أزمة في توفير مقاس الحذاء، فيلجأ لاستيراده من الخارج حتى إنه تواصل مع أحد الشركات العالمية المتخصصة فى الملابس الرياضية لتوفير المقاسات الخاصة بمصر، ولكن لم يحدث، فيضطر لاستيرادها من الخارج.