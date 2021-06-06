شكرا لقرائتكم خبر عن زينة إبراهيم بعد برونزية كأس العالم للجمباز: أحلم بميدالية فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت زينة إبراهيم، لاعبة منتخب مصر للجمباز، عن سعادتها بعد فوزها بالميدالية البرونزية فى كأس العالم للجمباز الفنى على جهاز عارضة التوازن، والمقامة على صالة استاد القاهرة الدولي.

وحصلت زينة على 13.07 نقطة لتفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بعدما قدمت أداءً رائعاً لتحصد الميدالية الثالثة لمصر فى هذه البطولة، بينما ذهبت الفضية إلى الأوكرانية ديانا فارينسكا، والذهبية كانت من نصيب الرومانية أندريا يورداشي.

وقالت زينة عقب التتويج، إنها تركز فى الوقت الحالى على دورة الألعاب الأولمبية التى تقام فى طوكيو، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها من أجل الفوز بميدالية لمصر، وتتمنى أن يحالفها التوفيق فى الأولمبياد المقبلة.

وأشارت زينة إبراهيم إلى أن بطولة كأس العالم خير إعداد للأولمبياد، مؤكدة أنها استفادت كثيرا من المشاركة فى تلك البطولة المقامة على الأراضي المصرية، وأشادت فى نفس الوقت بتنظيم البطولة والذى وصفته بـ"العالمى"، وقالت إن الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز بذل مجهودا كبيرا لإنجاح البطولة.

وأضافت زينة إبراهيم، "أهدي تلك الميدالية لكل من ساعدني طوال الفترة الماضية، أهلي وأصدقائي، ومدربي، والاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، وأعتبر دعمهم المتواصل أهم أساليب تحفيزى لحصد ميدالية فى الأولمبياد".