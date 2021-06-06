عبد الفضيل يكشف لمصراوي المنتخبات المرشحة للفوز بـ"يورو 2020"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أيام قليلة وتنطلق نسخة جديدة من كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، والتي ستقام في عدد من الملاعب في القارة العجوز.

وتواصل "الخليج 365" مع شريف عبد الفضيل، لاعب الأهلي السابق، لسؤاله عما يتوقعه لـ"يورو 2020"، وأي المنتخبات الأقرب له.

وتنطلق فعاليات النسخة الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) يوم 11 يونيو الجاري وتستمر حتى 11 يوليو المقبل ‏بمشاركة 24 منتخبا.

وقال عبد الفضيل في تصريحات لمصراوي: "أتوقع أن تنحصر المنافسة في يورو 2020 ما بين البرتغال وفرنسا وبلجيكا وعموما من الصعب أن تحدد البطل من دور المجموعات".

وأوضح أنه يتمنى أن يحطم كريستيانو رقم الفرنسي ميشيل بلاتيني الخاص بالهداف التاريخي للبطولة الأوروبية.

وتابع: "البطولة التي كانت مفاجأة بالنسبة لي يورو 2004 والتي فازت بها اليونان أمام البرتغال، فقد قدمت بطولة هي الأفضل لها في التاريخ، وصنعت معجزة في كرة القدم حين فازت على البرتغال، الذي كان يضم بين صفوفه وقتها لاعبين كبار علي رأسهم لويس فيجو".

وأكمل مدافع الأهلي السابق: "أتوقع أن يتألق جوتا، لاعب ليفربول، وبرونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، وكانتي، لاعب تشيلسي، وكريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس".

وأتم عبد الفضيل تصريحاته: "كريتسيانو رونالدو هو اللاعب المفضل بالنسبة لي، وأيضا كيليان مبابي، لاعب منتخب فرنسا وفريق باريس سان جيرمان".