"الخليج 365" يكشف حقيقة عروض الاحتراف للاعبي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصدر مسؤول في النادي الأهلي، حقيقة العروض المتداولة في وسائل الإعلام من أجل التعاقد مع لاعبي الأهلي وذلك خلال الساعات الماضية.

وأشارت تقارير إعلامية الى وجود عروض خليجية وأوروبية لعدد من لاعبي الأهلي وأبرزهم علي معلول وأليو ديانج ومحمد مجدي "أفشة" ومحمد شريف، وكذلك حسين الشحات.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" " هناك شئ مهم يجب أن يكون واضح للرأي العام في هذا الشان، الفريق يمر بمرحلة خطرة في مشواره سواء محلياً أو قارياً، وبالتالي لا مجال للحديث عن أي تفاوض سواء من جانب النادي أو اللاعب".

وأضاف "الفريق يستعد لمواجهة مصيرية في رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا حيث سيواجه الترجي بنصف النهائي، وهناك مواجهات مهمة سوف تحدد لقب الدوري تبدأ بمباراة بيراميدز بجانب مسابقة كأس مصر ومواجهة طلائع الجيش علي لقب السوبر المحلي".

واستمر "فيما يخص العروض هناك طرفين هما النادي واللاعب، وشقين هما الرسمي والودي، في الأهلي لا نتعامل سوى مع عروض مكتوبة توضح كافة التفاصيل من أسم النادي والقيمة المالية وغيرها من الأشياء المتعارف عليها".

وشدد "لم يصل أي عرض رسمي لأي لاعب في صفوف الفريق، وكل ما يتردد إما إجتهادات إعلامية أو شركات تسويق ووكلاء لديهم أغراض بعينها وهذا جزء من طبيعة عملهم".

وأوضح "من الطبيعي وجود إتصالات من بعض الوكلاء مع لاعبي الأهلي، خاصة أن الفريق حصد كل الألقاء القارية والمحلية وهم الأفضل، ولكن على المستوى الرسمي ليس هناك أي شئ وصل النادي".

واختتم "بما فيهم المالي اليو ديانج الذي كان هناك شركة تسويق أخطرتنا برغبة نادي فرنسي في شرائه مع نهاية الموسم لكن لم يحدث أي تفاوض جديد حتي الأن".