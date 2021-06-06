حتى نهاية الدوري.. اتحاد الكرة يحدد مواعيد مباريات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، جدول مباريات الدوري المصري الممتاز من الجولة 26 وحتى نهايته.

وتضمن الجدول، إقامة مباراة االزمالك وغزل المحل في الخامس من شهر يوليو المقبل على ملعب ستاد القاهرة، بينما تقام مواجهة الإسماعيلي والزمالك في الثاني عشر من شهر أغسطس على ستاد الإسماعيلية.

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك على النحو التالي:

الجولة 26.. الخميس 17 يونيو

الزمالك x أسوان- ستاد القاهرة (9 مساء)

الجولة 27.. الاثنين 28 يونيو

مصر للمقاصة x الزمالك - ستاد الجيش بالسويس (9 مساء)

الجولة 28.. الاثنين 5 يوليو

الزمالك x غزل المحلة.. ستاد القاهرة (9 مساء)

الجولة 29.. السبت 7 أغسطس

الاتحاد x الزمالك.. ستاد الإسكندرية (9 مساء)

الجولة 30.. الخميس 12 أغسطس

الإسماعيلي x الزمالك.. ستاد الإسماعيلية (7 مساء)

الجولة 31.. الأحد 15 أغسطس

الزمالك x وادي دجلة.. ستاد القاهرة (9 مساء)

*الجولة 32

سيراميكا كليوباترا x الزمالك (ستاد السويس الجديد)

*الجولة 33

الزمالك x الإنتاج الحربي (ستاد القاهرة)

*الجولة 34

البنك الأهلي x الزمالك (ستاد بتروسبورت)

*وأوضح اتحاد الكرة في خطابه أن مواعيد مباريات الجولات 32،33 و34 سيتم تحديدها لاحقا لمراعاة موقف الفرق وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.