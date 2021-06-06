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يلتقي منتخب الأردن مع منتخب نيبال، على استاد جابر الدولي في الكويت، ضمن منافسات المجموعة الثانية في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لـ كأس العالم قطر 2022، وكأس آسيا الصين 2023.
ويتصدر منتخب أستراليا ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة كاملة من خمس مباريات، مقابل 10 نقاط لكل من الكويت التي لعبت ست مباريات، والأردن التي لعبت خمس مباريات، و3 نقاط لمنتخب نيبال ولا شيء لمنتخب تايبيه.
وسيسعى منتخب الأردن لتحقيق الفوز على نيبال وحصد الثلاث نقاط، من أجل الانفراد بالمركز الثاني قبل المواجهة المصيرية أمام الكويت يوم الجمعة القادم، وذلك من أجل مواصلة رحلته نحو التأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
واستعد المنتخب الأردني لاستئناف التصفيات من خلال خوض عدة مباريات ودية، حيث فاز على طاجيكستان ولبنان والبحرين، قبل الخسارة القاسية أمام الإمارات بنتيجة (1-5) نهاية الشهر الماضي.
في المقابل يأمل منتخب نيبال في تحقيق نتيجة إيجابية في المباريات المتبقية، بداية من مواجهة الأردن، من أجل التأهل إلى التصفيات النهائية لبطولة كأس آسيا الصين 2023، بعدما فقد فرصة الوصول إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.
موعد مباراة الأردن ونيبال في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة
ويتواجه منتخب الأردن مع نيبال، مساء غدٍ الاثنين 7 يونيو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية والأردن.
وينقل بث مباشر مباراة الأردن ونيبال في تصفيات كأس العالم 2022 على قناة الأردن الرياضية HD، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11958، باستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500.
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