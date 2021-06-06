مشاهدة مباراة انجلترا ورومانيا في بث مباشر بتحضيرات يورو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 مشاهدة بث مباشر مباراة انجلترا ورومانيا فى تحضيرات يورو 2020، ضمن مباريات اليوم الاحد 6 يونيو 2021.

يدخل منتخب انجلترا مباراة اليوم بطموح الفوز في أخر مباراة ودية له قبل مواجهة منتخب كرواتيا الأحد المقبل في الجولة الأولى لبطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

ويلعب منتخب انجلترا فى المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، الى جانب منتخبات (كرواتيا – اسكتلندا – جمهورية التشيك).

كان منتخب الأسود الثلاث قد قدم مباراة متوسطة المستوى أمام منتخب النمسا وحقق الانتصار بهدف الشباب الانجليزي ونجم نادي ارسنال “ساكا” ، وشهد اللقاء إصابة الظهير الأيمن “ألكسندر أرنولد” نجم ليفربول مما أدى إلى استبعاده من قائمة المنتخب الإنجليزي النهائية المشاركة في اليورو.

على الجانب الأخر يأمل منتخب رومانيا في تقديم أداء جيد والخروج بنتيجة إيجابية أمام المنتخب الانجليزي بعد الهزيمة في المباراة الودية الأخيرة أمام جورجيا بهدفين مقابل هدف.

وفشل المنتخب الروماني في بلوغ نهائيات أمم أوروبا بعد النتائج المتواضعة للفريق في دوري الأمم الأوروبية الأخيرة، وستكون مباراة اليوم استعدادا لاستئناف التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبل.

تميل كفة المواجهات لصالح منتخب إنجلترا نسبياً، ففي أخر 11 مواجهة جمعت بين المنتخبين، تمكن منتخب انجلترا من تحقيق الفوز في 3 مباريات، وحقق منتخب رومانيا الفوز في مباراتين وتعادل المتتخبين في 6 مباريات، وكانت اخر مواجهة بين الفريقين فى بطولة يورو 2000 وانتهت بفوز المنتخب الروماني بثلاثية مقابل هدفين.

مشاهدة بث مباشر انجلترا ورومانيا

تنطلق صافرة بداية مباراة انجلترا ورومانيا فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم البرتغالي “تياجو برونو لوبيز مارتينز”، وتقام المباراة على ملعب ريفرسايد ستديوم بمدينة ميدلزبره.

تنقل مباراة انجلترا ورومانيا الودية على قناة بي إن سبورتس بريميم (1) بصوت المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات”، كما تنقل على قناة سبورت تي فى البرتغالية.

منتخب انجلترا (0-0) منتخب رومانيا

مباراة ودية

ملعب ريفرسايد ستديوم

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تشكيلة منتخب انجلترا الاساسية اليوم |

سام جونستون – لوك شو – تايرون مينجز – بن وايت – بين جودفري – جيمس وارد براوس – كالفين فيليبس – جاك غراليش – جادون سانشو – دومينيك كالفيرت ليوين – ماركوس راشفورد.