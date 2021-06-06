مشاهدة مباراة المانيا والبرتغال في بث مباشر بنهائي يورو 2021 للشباب

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة المانيا والبرتغال في نهائي بطولة أوروبا -يورو 2021- للشباب (تحت 21 سنة)، ضمن مباريات اليوم الأحد 6-6-2021.

يستضيف ملعب ستوزيك ستاديوم بمدينة ليوبليانا في سلوفينيا، المباراة النهائية رقم 23 لبطولة يورو 2021 للشباب، بين منتخب المانيا ومنتخب البرتغال.

تأهل منتخب المانيا إلى المباراة النهائية بعدما احتل المرتبة الثانية في المجموعة الأولى، التي ضمت هولندا، المجر، ورومانيا برصيد 5 نقاط، ليواجه منتخب الدنمارك في ربع النهائي وينجح في إقصاءه بركلات الترجيح، وفي نصف النهائي أزاح منتخب هولندا من طريقه بنتيجة (2-1).

في المقابل، شق منتخب البرتغال طريقه لنهائي يورو 2021، بعدما احتل صدارة المجموعة الرابعة والأخيرة التي ضمت إنجلترا، كرواتيا وسويسرا، بالعلامة الكاملة 9 نقاط، وتغلب على إيطاليا في ربع النهائي بنتيجة (5-3)، قبل أن يقصي إسبانيا من نصف النهائي.

ويعتبر منتخب اسبانيا هو البطل القياسي لبطولة يورو تحت 21 سنة، برصيد 5 ألقاب مناصفة مع إيطاليا، بينما حقق منتخب المانيا اللقب مرتين أعوام 2009، و2017، في المقابل لم يحرز منتخب البرتغال لقب البطولة ولا مرة.

وينقل بث مباشر مواجهة المانيا والبرتغال في نهائي يورو تحت 21 سنة، على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق السوري “مضر اليوسف”، كما تذاع على قناة تي في بي سبورت البولندية، وسكاي سبورتس فوتبول البريطانية

ويدير المباراة النهائية لبطولة يورو 2021 للشباب، الحكم الجورجي “جيورجي كرواشفيلي”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.