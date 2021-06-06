مشاهدة مباراة الجزائر ومالي في بث مباشر بتحضيرات تصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الجزائر ومالي بتحضيرات تصفيات كأس العالم قطر 2022، ضمن مباريات اليوم الأحد 6-6-2021.

يلتقي منتخب الجزائر مع نظيره المالي على ملعب مصطفي تشاكر بمدينة البليدة، ضمن استعدادات محاربي الصحراء، لتصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

وخاض منتخب الجزائر أول مباراة ودية له ضمن الأجندة الدولية لشهر يونيو الجاري، أمام منتخب موريتانيا يوم الخميس الماضي، ونجح في تحقيق الفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ويستعد المنتخب الجزائري بقوة قبل خوض لقاءه الرسمي الأول فى تصفيات كأس العالم أمام منتخب جيبوتي والمقرر له يوم 4-9-2021 فى الجزائر، حيث يلعب محاربي الصحراء مباراة ودية أخرى من العيار الثقيل أمام شقيقه منتخب تونس يوم الجمعة 11 يونيو، وبروندي يوم 16 يونيو.

ويتواجد منتخب الجزائر ضمن المجموعة الأولي بتصفيات أفريقيا المؤهلة كأس العالم قطر 2022، والتي تضم، منتخبات، “جيبوتي، بوركينا فاسو، النيجر”.

في المقابل، تعتبر مباراة منتخب مالي أمام الجزائر اليوم هي الأولى له ضمن معسكره الحالي استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2022، وذلك قبل السفر إلى تونس لملاقاة منتخب الكونغو الديمقرطية يوم 11 يونيو، ونسور قرطاج يوم الثلاثاء 15 يونيو.

ويقبع المنتخب المالي ضمن المجموعة الخامسة في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والتي تضم كل من “أوغندا، رواندا، وكينيا”، وسيلعب أول مباراة له أمام رواندا يوم 4-9-2021.

تنطلق صافرة بداية مباراة الجزائر ومالي، فى تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 20:45 بتوقيت الجزائر، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مواجهة منتخب الجزائر ومنتخب موريتانيا الودية على القناة الجزائرية الثالثة، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11680، باستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “بلال بيناري”.