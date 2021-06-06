مشاهدة مباراة بلجيكا وكرواتيا في بث مباشر بتحضيرات يورو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 مشاهدة بث مباشر مباراة بلجيكا وكرواتيا فى تحضيرات يورو 2020، ضمن مباريات اليوم الاحد 6 يونيو 2021.

يستضيف منتخب بلجيكا نظيره المنتخب الكرواتي على ملعب الملك بودوان بمدينة بروكسل، فى البروفة الأخيرة قبل انطلاق منافسات بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 202”.

تعادل منتخب بلجيكا مع نظيره اليونان في المباراة الماضية بنتيجة هدف لكل فريق يوم 3-6-2021، بينما انتهت أيضآ مواجهة منتخب كرواتيا ونظيره منتخب أرمينيا بنفس النتيجة يوم 1-6-2021.

يذكر ان منتخب بلجيكا يتواجد فى المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” والتي تضم منتخبات (روسيا – الدنمارك – فنلندا)، ويلتقي المنتخب البلجيكي نظيره الدب الروسي فى الجولة الأولي والمقرر لها يوم 12-6-2021.

على الجانب الآخر يقع منتخب كرواتيا ضمن المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” الى جانب منتخبات (جمهورية التشيك – اسكتلندا – انجلترا)، وينتظر المنتخب الكرواتي لقاء صعب فى الجولة الأولي أمام المنتخب الانجليزي يوم 13-6-2021.

جدير بالذكر ان منتخب بلجيكا ونظيره الكرواتي قد ألتقيا من قبل فى 6 مباريات، منها مباراة واحدة ودية، و5 مباريات رسمية، حقق منتخب كرواتيا الفوز فى 3 مباريات، بينما فاز المنتخب البلجيكي فى مبارتين، وتعادلا فى لقاءين، وشهد آخر لقاء بينهما فى نصفيات كأس العالم 2014 فوز بلجيكا بنتيجة 2-1.

مشاهدة بث مباشر بلجيكا وكرواتيا

تنطلق صافرة بداية مباراة بلجيكا وكرواتيا فى تمام الساعة 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم الألماني “دنيز أيتكين”.

تنقل مباراة بلجيكا وكرواتيا الودية على قناة بي إن سبورتس بريميم (1) بصوت المعلق الرياضي السوداني “سوار الذهب”، كما تنقل على قناة سبورت تي فى 1 البرتغالية.

بلجيكا (0-0)كرواتيا

مباراة ودية

ملعب الملك بودوان – بروكسل