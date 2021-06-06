رسميًا | روجر فيدرير يوضح أسباب انسحابه من رولان جاروس

رسميًا | روجر فيدرر يوضح أسباب انسحابه من رولان جاروس - صور Getty

قرر أسطورة التنس العالمية “روجر فيدرير” الانسحاب بشكل رسمي من بطولة فرنسا المفتوحة “رولان جاروس”، إحدى بطولات الجراند سلام الكبرى.

وكشف روجر فيدرير عن أسباب انسحابه من رولان جاروس لوسائل الإعلام العالمية، عصر اليوم الأحد 6 يونيو، رغم تمكنه من التعادل إلى دور الـ 16 على حساب الألماني “كوبفر” بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

وكان من المقرر أن يلتقي روجر فيدرير مع الإيطالي بيريتيني في دور الـ 16، لكن بهذا القرار سيتأهل بيريتيني إلى دور الـ 8 بشكل تلقائي دون خوض مباراة دور الـ 16، لينتظر الفائز من مباراة “نوفاك دجوكوفيتش وموسيتي”.

لماذا انسحب روجر فيدرير؟

روجر فيدرير الذي سيحتفل في أغسطس المقبل بعيد ميلاده الـ 40، استطاع التتويج بلقب رولان جاروس مرة واحدة فقط عام 2009 بعدما هزم السويدي روبن سودرلينج 6-1 و7-6 و6-4.

وقال روجر فيدرر إنه انسحب في نسخة رولان جاروس لعام 2021 بسبب شعوره بالإرهاق وعدم القدرة على مواصلة اللعب حتى الأدوار النهائية، حيث لعب 3 مباريات حتى الآن، آخرها كان يوم أمس السبت واستغرقت 3 ساعات و35 دقيقة.

أوضح أسطورة التنس “غبت عن الملاعب لأكثر من سنة بسبب إصابتين سابقتين في ركبتي، ويجب أن أستمع إلى جسدي وألا أضغط عليه أكثر من ذلك بعد الثلاث مباريات الماضية لي في رولان جاروس”.

واستطاع النجم السويسري روجر فيدرير معادلة الرقم القياسي للأسطورة الأميركية بيت سامبراسس في عام 2009 بعد فوزه بلقب رولان جاروس، عندما رفع إجمالي عدد ألقابه لـ 59، من بينهم 14 لقبًا في سلسلة الجراند سلام.