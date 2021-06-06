الأهلي يصطدم ببيراميدز بعد أفريقيا و5 مباريات دون الدوليين

الأهلي يصطدم ببيراميدز بعد أفريقيا و5 مباريات بدون الدوليين

يصطدم فريق الأهلي بنظيره بيراميدز، في بطولة الدوري المصري الممتاز، عقب خوض مباراتي ذهاب وإياب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا أمام الترجي الرياضي التونسي.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في تونس 19 يونيو الجاري، بينما تقام مباراة الإياب في القاهرة 26 من الشهر ذاته، على أن يلعب نهائي البطولة يوم 17 من يوليو المُقبل.

وأعلن اتحاد الكرة المصري مواعيد مباريات الدوري العام حتى أخر مباراة والمحدد لها 26 من أغسطس المقبل بين الأهلي وأسوان.

وحدد اتحاد الكرة مباراة بيراميدز أولى مباريات الأهلي المحلية في الأول من يوليو المُقبل، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الـ27 وذلك بعد تأجيل مباراة إنبي بدور الـ16 ببطولة كأس مضر.

ويخوض بيراميدز مباراة وحيدة عقب إنتهاء فترة التوقف الدولي قبل مواجهة الأهلي، أمام سموحة والمحدد لها في 15 من يونيو الجاري على ملعب الدفاع الجوي.

ويلعب الأهلي 5 مباريات بدون لاعبيه المنضمين لأولمبياد طوكيو 2020 والتي ستبدأ في 23 يوليو المقبل، وهي مباراته أمام البنك الأهلي، الإنتاج الحربي، أسوان، وادي دجلة، سيراميكا كليوبترا.