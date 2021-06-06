شاهد.. إماراتية تدخل التاريخ باعتلائها منصة التتويج في سباقات الفورمولا 4 الإيطالية

محمد الفلاح - الأحد 6 يونيو 2021

دخلت الإماراتية حمدة القبيسي البالغة 21 عاما تاريخ سباقات فورمولا 4 الإيطالية للسيارات، بتحقيقها المركز الثالث في السباق الذي أقيم على حلبة ميسانو الإيطالية يوم السبت.



وأصبحت القبيسي متسابقة فريق "بيرما باور تايم" الإيطالي أول امرأة تصعد إلى منصة التتويج في سباقات الفورمولا 4 الإيطالية لتكسر الصورة النمطية لهذا النوع من السباقات المرتبط بالرجال.