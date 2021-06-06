الامارات | مارفيك: لا أشعر بالاطمئنان بشأن التأهل إلى المرحلة الحاسمة

شكرا لقرائتكم خبر عن مارفيك: لا أشعر بالاطمئنان بشأن التأهل إلى المرحلة الحاسمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب المنتخب الوطني، الهولندي بيرت فان مارفيك أنه لا يشعر بالاطمئنان بشأن تأهل "الأبيض" إلى المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم، مشدداً على أن الفريق يحتاج إلى بذل جهد كبير في المباريات الثلاث المقبلة لضمان الصعود إلى المرحلة الحاسمة من التصفيات.

وقال مارفيك في مؤتمر صحافي إنه: "خسرنا في لقاء الذهاب أمام تايلاند ولا شك أن المباراة ستكون صعبة ولها أهمية كبيرة بالنسبة إلى المنتخبين، وبشكل عام لن أتحدث عن استعداداتنا للمباراة ولكن الأهم أننا لدينا ثقة كبيرة وهدفنا هو تحقيق الفوز".

وأشار المدرب الهولندي إلى أنه لم يشعر بالرضا بشكل عام عن أداء "الأبيض" في المباراة السابقة أمام ماليزيا، وقال: "رغم أننا حققنا الفوز بأربعة أهداف دون رد على ماليزيا ولكني أشعر بالرضا بنسبة 75% فقط عن أداء الفريق، ونحتاج إلى التطور في العديد من الجوانب".

وتحدث عن حظوظ المنتخب الوطني في التأهل إلى المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022، وقال: "لا أشعر بالاطمئنان بشأن التأهل إلى المرحلة الثالثة من التصفيات عقب الفوز على ماليزيا، لأننا تنتظرنا مباريات صعبة جداً ونحتاج إلى الفوز بالمباريات الثلاث المتبقية في مرحلة الإياب".

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