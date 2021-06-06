شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يخطط للاستفادة من أزمة إنتر ميلان بضم الثلاثي المميز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسعى إدارة ليفربول إلى مواصلة دعم الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بالتعاقد مع ثلاثي إنتر ميلان الإيطالي.

كان النادي الإيطالي أعلن في وقت سابق رغبته في تسويق أكثر من لاعب لمواجهة الأزمة المالية في الموسم المقبل، ما دفع المدير الفني كونتي إلى تقديم استقالته والرحيل بعد التتويج ببطولة الدوري.

ووفقاً لتقارير صحفية إنجليزية فإن ليفربول سيحاول ضم الثلاثي روبرتو جاليارديني ونيكولو باريلا، بالإضافة إلى لاوتارو مارتينيز.

وتأمل إدارة الريدز في تدعيم خطوط الفريق من أجل تعويض التراجع في الدوري الإنجليزي والظهور بشكل جيد في منافسات دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن ليفربول تعاقد مع المدافع إبراهيما كوناتي قادماً من لابيزج الألماني كأولى صفقاته الصيفية بناء على رغبة المدرب يورجن كلوب.