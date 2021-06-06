شكرا لقرائتكم خبر عن شيف المشاهير بالغردقة يهدي محمد النني بيتزا تحمل صورته (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بطريقته الخاصة به؛ رحب الشيف خالد عبدالفتاح، والذي يعمل بإحدي القري السياحية بمدينة الغردقة، والمُلقب بـ«صانع بيتزا النجوم والمشاهير»، بلاعب مصر ونادي الأرسنال الإنجليزي خلال قضاء أجازته بأحد المنتجعات بالغردقة.

وقال الشيف خالد عبدالفتاح، إنه حرص على الترحيب بمحمد النني بطريقته الخاصة فور علمه بتواحده بالغردقة، وقام بصناعة بيتزا تحمل صورته وقام باهدائها له بنفسه، حيث رحب اللاعب بالشيف خالد ووجه لك الشكر والتقدير والتقط معه الصور التذكارية.