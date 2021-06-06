شكرا لقرائتكم خبر عن عرض باريس سان جيرمان يعطل انتقال لاعب ليفربول إلى برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت تقارير صحفية إنجليزية إن الهولندي فينالدوم يبحث تغيير وجهته من برشلونة إلى باريس سان جيرمان خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان لاعب وسط الريدز قد توصل إلى اتفاق مع إدارة برشلونة خلال الفترة الماضية بعد نهاية عقده في أنفيلد.

وتلقى فينالدوم مؤخراً عرضاً مغرياً من باريس سان جيرمان يمتد لنحو 3 مواسم، وبضعف القيمة المادية المقدمة من الفريق الإسباني.

وفضل الدولي الهولندي تحويل وجهته من إسبانيا إلى فرنسا رغم وجود مواطنه «كومان» في مقعد المدير الفني لبرشلونة، وذلك وفقاً لصحيفة ديلي ميل الإنجليزية.

وقدم صاحب الـ30 عامًا مستويات رائعة منذ انضمامه إلى ليفربول في موسم 2016، وحقق عدة ألقاب، يأتي في مقدمتها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.