شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار استضافة السعودية للسوبر الإيطالي والإسباني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أعلن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة في السعودية، استمرار استضافة المملكة لبطولات السوبر الإيطالي والإسباني، بجانب سباقات الفورمولا إي 2022 ورالي داكار 2022 وبطولة السوبر غلوب لكرة اليد وجولة العالم لكرة السلة 3×3.

وكشف الوزير السعودي عن جاهزية ملعب الجوهرة المشعة، وملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، لاستضافة المباريات اعتباراً من الموسم المقبل وتحويل مقرات أندية الشباب والاتفاق والفتح إلى استادات بحلول عام 2022 وتطوير ملاعب 9 أندية هي: النصر والهلال والأهلي والاتحاد والقادسية والباطن وضمك والرائد والتعاون لاستضافة المباريات اعتباراً من منتصف 2022.

وبين أن تقرير الكفاءة المالية للأندية سيعلن الخميس المقبل، ولن يتم استثناء أي ناد من المعايير،مشيراً إلى أن كل ناد ومسؤول سيتحمل الديون التي تسبب فيها وفق الضوابط المعلنة سابقاً.

وعن خصخصة الأندية، أكد عبد العزيز الفيصل، أن هذا المشروع أحد مشاريع التخصيص الوطني والعمل جار عليه مع الجهات المعنية، وسيتم الإعلان عنه خلال الأشهر القادمة، فيما سيتم الإعلان عن أولى خطوات الخصخصة الخميس المقبل، بإعلان تراخيص الأندية التي تمكن الشخص من امتلاك ناد خاص، والدخول في النشاطات الرياضية.