شكرا لقرائتكم خبر عن موجة دعم جماهيري عارمة لأوساكا بعد انسحابها من "فرنسا المفتوحة" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو - رويترز

شكرت نعومي أوساكا، الفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى للتنس، المشجعين بعدما حظيت بدعم هائل منهم عقب الانسحاب من بطولة فرنسا المفتوحة "رولان جاروس" بداعي وجود أسباب تتعلق بالصحة النفسية.

وقالت اللاعبة اليابانية في البداية إنها لن تحضر المؤتمرات الصحفية الإجبارية عقب المباريات، بداعي أنها تجعلها تحت ضغط هائل.

وبعد ذلك، أعلنت اللاعبة البالغ عمرها 23 عاماً، والمصنفة الثانية عالمياً، أنها لن تستكمل المسابقة بأكملها، وكشفت عن معاناتها من الاكتئاب منذ سنوات، ما جعل الدعم ينهال عليها.

وكتبت أوساكا على إنستجرام: "أود فقط أن أشكركم على كل هذا الحب. لا أتابع هاتفي كثيراً، لكني أود هنا أن أبلغكم جميعاً بأنني أقدّر حقاً كل ذلك".

ووعد الاتحاد الدولي للتنس بمراجعة شاملة للعلاقة بين اللاعبين والإعلام خلال البطولات، وقال إنه يتعامل بجدية شديدة مع الأمور المتعلقة بالصحة النفسية.

ومن غير الواضح إذا ما كانت أوساكا ستعود إلى منافسات التنس قبل بطولة ويمبلدون التي تنطلق في وقت لاحق من الشهر الجاري.