شكرا لقرائتكم خبر عن راشفورد يغيب عن بداية الموسم.. وديالو جاهز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف تقرير عن إمكانية غياب نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد عن انطلاق الموسم الجديد في 14 أغسطس المقبل، بسبب ضرورة خضوعه لعملية جراحية بعد بطولة أمم أوروبا، لأنه يعاني ألماً في القدم والكتف.

وذكر التقرير أن راشفورد (23 عاماً) سيجري عملية جراحية واحدة على الأقل، للتخلص من الألم وغالباً ستكون لقدمه.

في المقابل، تفاءل مشجعو اليونايتد بالواعد الإيفواري أماد ديالو، بعد تسجيله هدف الفوز من ركلة حرة في الدقيقة 97 ،ليمنح كوت ديفوار الفوز على بوركينا فاسو 2-1.

وكان ديالو (18 عاماً) قد دشن مسيرته مع الفريق الأول في اليونايتد في مارس بعد انتقاله للنادي في يناير مقابل 37 مليون جنيه إسترليني.

وفي سياق متصل، يبحث الظهير الإنجليزي كيران تريبييه، الذي حصد لقب الليجا مع أتلتيكو مدريد، عن منزل بالقرب من ملعب أولد ترافورد معقل اليونايتد، تمهيداً لصفقة انتقاله إليه. وأخبر تريبييه زملاءه في منتخب إنجلترا باهتمامه بالصفقة، ويعتقد أن مبلغ 15 مليون جنيه استرليني ستقنع الأتلتي لبيعه.