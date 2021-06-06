الهولندية سيفان حسن تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 10 آلاف متر

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هنغيلو (هولندا): حطمت الهولندية من أصل إثيوبي سيفان حسن الرقم القياسي العالمي لسباق 10 آلاف متر الأحد في لقاء هنغيلو الهولندي لألعاب القوى.

وسجلت ابنة الـ28 عاماً، الفائزة بلقب سباقي 1500 م و10 آلاف متر في بطولة العالم الأخيرة عام 2019 في الدوحة، زمن 29,06,82 ثانية لتحطم الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الإثيوبية ألماظ أيانا عام 2016 في أولمبياد ريو وقدره 29,17,45 ثانية.

ويأتي هذا الانجاز قبل أقل من خمسين يوماً على انطلاق أولمبياد طوكيو في 23 تموز/يوليو المقبل حيث ستسعى حسن إلى لقبها الأولمبي الأول.